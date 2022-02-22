Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi şantiyesinde grev: İşçiler hakkını istiyor, patron polis yolluyor

22 Şubat 2022 Salı, 16:21

Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal şantiyesinde çalışan 8 işçi, aylardır ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı. Haklarını isteyen işçilere patronun yanıtı ise şantiyeye polis ekiplerini yollamak oldu.

Haklarını talep ettikleri yüklenici firma Ceylan İnşaat ve taşeron firma AYM Mekanik'tan yanıt alamamaları üzerine iş bırakan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler, grevlerinin 3. gününde patronun şikayeti üzerine polis tarafından karakola götürüldü.

"Binayı işgal ediyorlar" diye şikayet edilen işçiler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak haklarını almakta kararlı olan işçiler, grevlerini sürdürdükleri şantiyede bugün yeniden polis aracıyla karşılaştı. Polis baskısıyla yıldırılmaya çalışılan işçiler bugün de ifadelerinin ardından salıverildi.

PATRON ELEKTRİĞİ KESTİ, POLİS 'PATIRTI YAPMADAN GİDİN' DEDİ

Olaya ilişkin ulaştığımız İYİ-SEN Şantiye Temsilcisi Tanju Erken, ödeme yapmayan patronların 'bir dahaki ay vereceğiz', 'bir hafta sonra vereceğiz' diye kandırarak süreci bu noktaya getirdiklerini belirtti.

Şantiye içinde çalıştıkları AVM inşaatının yüzde 95'ini bitirmelerine rağmen ödemelerinin bir türlü yapılmadığını ifade eden Tanju Erken'in anlattığına göre, işçilerin şantiyeyi terk etmeleri için temel ihtiyaçlarına ulaşmaları engelleniyor. Erken, durumu "Banyomuzdan tuvaletimizden elektriğimizden mahrum bırakıldık. Yani bize 'şantiyeden gidin' diyorlar, kovuyorlar" diyerek anlatıyor.

Erken, ifade vermeye gittiklerinde polisin kendilerine "Siz haklısınız ama bizim yapacağımız birşey yok. Patırtı kütürtü çıkarmadan bu işi halledin ya da gidin" dediklerini dile getiriyor.

İYİ-SEN: BÜROKRASİ PATRONLARA HIZLI ÇALIŞIYOR

Yaşadıkları zorluğu "Ailemize 1 lira bile gönderemiyoruz, okula çocuğumuzu gönderemiyoruz. Ekmek paramız, kış günü yakacağımız yok" diyerek anlatan Erken, ilgilerden ve kamuoyundan destek beklediklerini ifade ediyor.

İYİ-SEN'den yapılan açıklamada da "Grev yapan üyelerimiz tekrar karakola götürüldü. Şükrü Ceylan (Ceylan İnşaat) yine yalan beyanlar ile şikayet ederek üyelerimizi şantiyeden attırmaya çalışıyor. Üyelerimizin şikayetlerini taleplerini dikkate almayan bürokrasi patronlara çok hızlı çalışıyor, korkmuyoruz" denildi.



