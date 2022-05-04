Mahalleliden AKP'li başkana sert tepki: Bayramlaşma için geldi, terk etmek zorunda kaldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kesin korunacak alan' ilan edilen Zerzevatçı Mahallesi'nde Belediye Başkanı Murat Aydın'a büyük tepki gösterildi.
Beykoz'a bağlı Zerzevatçı Mahallesi'ne bayramlaşma için gelen AKP'li belediye başkanı Murat Aydın ve beraberindeki partili grup büyük tepkiyle karşı karşıya kaldı.
AKP’li belediye meclisi üyeleri, AKP Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AKP ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte mahalleye ziyarete giden Murat Aydın’a mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.
Bölgenin imar sorununun çözülmemesi nedeniyle tepkili olan grubun öfkesi karşısında Başkan Aydın ve beraberindeki AKP'liler mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.
Zerzevatçı Mahallesi, geçen aylarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmişti.
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