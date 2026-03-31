Mahir Çayan ve yoldaşlarını anmak isterken gözaltına alınan 78 kişi serbest bırakıldı

30 Mart 1972'de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşlarının ölüm yıl dönümünde Tokat'ta düzenlenmek istenen anmaya jandarma ekipleri müdahale etti.
Almus ilçesine bağlı Ataköy köyüne gitmek isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyelerinden 78 kişi, jandarmanın cop ve biber gazlı müdahalesiyle gözaltına alındı.
Müdahale sırasında jandarma komutanının DGD üyelerine “Bu sizi kurtarmaz. Bakın Sovyetler Birliği dağıldı arkadaşlar, Sovyetler Birliği dağıldı!” diye seslenmesi dikkat çekmişti.
DGD'den yapılan açıklamaya göre, darbedilerek gözaltına alınan eylemciler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
