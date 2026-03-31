Mahir Çayan ve yoldaşlarını anmak isterken gözaltına alınan 78 kişi serbest bırakıldı

31.03.2026 13:41:00
Haber Merkezi
Sosyalizm mücadelesinin simge isimlerinden, 1972'de öldürülen Mahir Çayan'ı ve yoldaşlarını anmak üzere Tokat Kızıldere’ye gitmek isterken jandarma tarafından gözaltına alınan Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 78 kişi serbest bırakıldı.

30 Mart 1972'de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşlarının ölüm yıl dönümünde Tokat'ta düzenlenmek istenen anmaya jandarma ekipleri müdahale etti. 

Almus ilçesine bağlı Ataköy köyüne gitmek isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyelerinden 78 kişi, jandarmanın cop ve biber gazlı müdahalesiyle gözaltına alındı.

Müdahale sırasında jandarma komutanının DGD üyelerine “Bu sizi kurtarmaz. Bakın Sovyetler Birliği dağıldı arkadaşlar, Sovyetler Birliği dağıldı!” diye seslenmesi dikkat çekmişti. 

DGD'den yapılan açıklamaya göre, darbedilerek gözaltına alınan eylemciler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı. 

 

Devrimci Mahir Çayan ve arkadaşları anıldı
Devrimci Mahir Çayan ve arkadaşları anıldı Kızıldere’de 30 Mart 1972’de katledilen devrimci hareketin liderlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşı katledilişlerinin 50. yılında, gömütü başında Sol Genç, Sol Parti ve CHP Gençlik Kolları’nca anıldı.
TRT, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı için işten atmıştı: O çalışana göreve iade kararı!
TRT, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı için işten atmıştı: O çalışana göreve iade kararı! İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andığı için TRT'nin işten çıkardığı Deniz Salmanlı’nın göreve iadesine karar verdi. Mahkeme, Salmanlı’nın “Teslim Olmuyoruz! Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp” şeklindeki paylaşımının işten çıkarılmasına gerekçe olarak gösterilen “terör örgütü ile irtibat veya iltisaklı olduğunun tespiti için yeterli olmadığı”na hükmetti.
Emekli astsubaya, 'Mahir Çayan' paylaşımları cezası
Emekli astsubaya, 'Mahir Çayan' paylaşımları cezası Sinop'ta emekli bir astsubaya, 68 kuşağının devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 ay 16 gün hapis cezası verildi. Ceza, 46 güne karşılık gelen 920 TL adli para cezasına çevrildi.