Mahir Polat ev hapsi sonrası ikinci kez hastanede!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:08

Güncelleme: 11.04.2025 - 13:08

Ev hapsi kararı sonrası dün Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde kontrolleri yapılan Polat’ın tedavisine bugün Medicans Ataşehir Hastanesi’nde devam ediliyor.

Kalp damar tıkanıklığı, hipertansiyon atağı ve tedavi edilmiş troid kanseri gibi üç kronik rahatsızlığı bulunan Polat, ev hapsi kararı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken sağlık durumuna ilişkin “Çok uzun yıllardır aile öyküsünde ağır direnç, tansiyon olan, 21 yaşından beri hastane hastane gezen birisiyim. Çalışmak bize çok iyi geliyordu ve çok çalıştık, çok ürettik” açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat sağlık sorunları nedeniyle 18 günün ardından ev hapsi cezasıyla tahliye edilmişti.

Dün elektronik kelepçesi kısa sürede takılan Polat’ın tedavisine, tutuklanmadan önce anjiyo işleminin de gerçekleştirildiği Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilmişti.