Mahir Polat'ın Adli Tıp kontrolü bitti! Tekrar Silivri'ye sevk edildi: Karar bekleniyor...

Sağlık sorunlarına karşın 16 gündür tutuklu bulunan Mahir Polat, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp'taki kontrolü biten Polat, yeniden Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

Mahir Polat'ın Adli Tıp kontrolü bitti! Tekrar Silivri'ye sevk edildi: Karar bekleniyor...
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, 10.00 sularında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 

Polat için avukatları, “Sağlık durumu tam teşekküllü hastanede incelensin” talebinde bulunmuş, savcılık tarafından yaklaşık 10 gün önce onaylanan bu talep işleme konulmamıştı. 

RAPOR BELİRLEYİCİ OLACAK

Polat’ın, kontrollerden sonra her sonuçta önce cezaevine döneceği, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor doğrultusunda karar verileceği öğrenilmişti.

Avukat Erdem, "Mahir Bey’in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi" açıklamasını yapmıştı.

Erdem'in son açıklaması şöyleydi: 

"Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor."

ADLİ TIP'TAKİ KONTROLÜ BİTTİ

Son olarak Polat'ın Adli Tıp'taki kontrolü sona erdi. Polat, yeniden Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. Gözler, Polat için Adli Tıp'tan gelecek rapora çevrildi.


Etiketler: #Mahir Polat

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