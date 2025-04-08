Mahir Polat’ın çilesi bitmiyor! Holter takıp yeniden cezaevine gönderdiler!

Sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, holter cihazı takılı halde cezaevine sevk edildi.

Mahir Polat’ın çilesi bitmiyor! Holter takıp yeniden cezaevine gönderdiler!
Abone Ol google-news
Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık durumuna karşın yürütülen süreç tartışmaya yaratmaya devam ediyor.

Dün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Mahir Polat’ın bugün bazı ek kontroller için yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği iddia edilmişti. Polat’ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Hastanede bir dizi kontrolleri yapılan Polat’ın holter cihazı takılı halde yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi. Cihaz 24 saat Polat’ta takılı bulunacak. 

AVUKATTAN 'AJANS' TEPKİSİ

Öte yandan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, sürecin kendilerinden gizli yürütülmesi ve bilgi saklanmasına tepki gösterdi. Polat’a ilişkin bilgileri hem kendilerinin hem de ailenin Anadolu Ajansı haberinden öğrendiklerini belirten Av. Erdem, “Biz ajansın gerisinden geliyoruz. Bizden saklanan, bizim öğrenemediğimiz bilgi ajanslara servis ediliyor. Artık diyecek bir şey bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Mahir Polat #istanbul büyükşehir belediyesi

İlgili Haberler

Mahir Polat 'Zor zamanlarda teselli oluyor' diyerek paylaştı!

Mahir Polat 'Zor zamanlarda teselli oluyor' diyerek paylaştı!
İstanbul Tabip Odası'ndan 'Mahir Polat' çağrısı: 'Bir an önce açıklayın!'

İstanbul Tabip Odası'ndan 'Mahir Polat' çağrısı: 'Bir an önce açıklayın!'
İmamoğlu'ndan 'Mahir Polat' çağrısı! 'Bu vahşi ihtiras, bu öfke, bu nefret neden?' diye seslendi: 'Milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz'

İmamoğlu'ndan 'Mahir Polat' çağrısı! 'Bu vahşi ihtiras, bu öfke, bu nefret neden?' diye seslendi: 'Milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler