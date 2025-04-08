Mahir Polat’ın çilesi bitmiyor! Holter takıp yeniden cezaevine gönderdiler!
Sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, holter cihazı takılı halde cezaevine sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık durumuna karşın yürütülen süreç tartışmaya yaratmaya devam ediyor.
Dün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Mahir Polat’ın bugün bazı ek kontroller için yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği iddia edilmişti. Polat’ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Hastanede bir dizi kontrolleri yapılan Polat’ın holter cihazı takılı halde yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi. Cihaz 24 saat Polat’ta takılı bulunacak.
AVUKATTAN 'AJANS' TEPKİSİ
Öte yandan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, sürecin kendilerinden gizli yürütülmesi ve bilgi saklanmasına tepki gösterdi. Polat’a ilişkin bilgileri hem kendilerinin hem de ailenin Anadolu Ajansı haberinden öğrendiklerini belirten Av. Erdem, “Biz ajansın gerisinden geliyoruz. Bizden saklanan, bizim öğrenemediğimiz bilgi ajanslara servis ediliyor. Artık diyecek bir şey bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
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