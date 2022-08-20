Mahir Ünal, AKP'nin yüzde 52 oy aldığı Elbistan'da protesto edildi

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:36

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Elbistan ilçesindeki AKP ilçe binasında muhtarlar ve halkla önceki gün bir araya geldi.

Ünal burada basına açık yaptığı konuşmada; AKP iktidarı dönemindeki ekonomik krizi görmezden gelip 1970 yılına vurgu yaparak, ''O yıllarda tüp kuyrukları vardı. Şimdi yok. O yıllarda gençler darbelere maruz kalıyordu, şimdi kalmıyorlar’’ dedi.

ÜNAL’DAN 'DEVLETİN BAKANI BURADA' ÇIKIŞI

Yerel haber sitesi Kanal Maraş'ın aktardığına ve toplantının basına kapalı kısmında ise edinilen bilgiye göre, muhtarlar hep bir ağızdan Mahir Ünal’a; 'isteklerini ve şikâyetlerini' bildirdi. Muhtarların istek ve şikâyetlerinin ardı arkası kesilmediği ifade edilirken, Mahir Ünal’ın sert bir ses tonlamasıyla 'Devletin bakanı burada, siz bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz' dediği öne sürüldü.

Muhtarları üzdüğünü düşünen Mahir Ünal'ın, muhtarları TBMM'ye davet ettiği belirtildi. Ayrıca Göksun'da Elbistan'a bir çivi çakılmadığını özel olarak ifade ettiği iddia edilen Ünal'ın burada basına kapalı bölümde, ''Türkiye'de bulunan hiçbir ilçe Elbistan kadar yatırım almadı. Buradan sonrasını da bana bırakın'' dediği, bir nevi Göksun'daki konuşmasından çark ettiği öne sürüldü.

Daha sonra bireysel olarak yurttaşların söz aldığı ve en çok Ekinözü ilçesi ile ilgili şikâyetlerin söylendiği, "Ekinözü belediye başkanının Ekinözü’ne bakmadığını, suyu getirmediğini, içme suyu içemediklerini" ifade etmeleri üzerine ortalık bir anda gerildi.

Protokolde oturan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker'in "Siz kimsiniz" ifadesinde bulunduğu iddia edildi.

BAŞKONUŞ'TA AKAN SULAR ZEHİRLİ Mİ?

Bilal Eker’in yurttaşlara yönelik sert üslup kullandığını gören Mahir Ünal; ‘’Burası Ekinözü’nün çekişme meydanı değil. Kimse bu üslupla benim yanımda böyle konuşamaz’’ demesi üzerine birçok yurttaşın, "Bilal Eker, bize nasıl böyle kaba cümle kullanabilir" diyerek Mahir Ünal’a da şikâyet etmesi ile Ünal’ın Bilal Eker’e dönerek ‘’Biz seni bunun için seçmedik. Terbiyeni takınacaksın bu üslupla benim yanımda konuşamazsın çık dışarıya’’ dediği öne sürüldü.

Öte yandan öfkeli kalabalığın başta AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Traş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ünal ve Eker’i yuhaladıkları ifade edildi.

Bilal Eker’in, AKP İl Başkanı Fırat Görgel’e de tepkide bulunduğu öne sürülürken, ayrıca parti çıkışında birtakım insanların Bilal Eker’i tartaklamaya yeltendiği de iddia edildi.

''İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ''

Bir grup işçinin ise Mahir Ünal’a protestoda bulunarak, "Biz insanca yaşamak istiyoruz. Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Bir an önce bizim mağduriyetimizi giderin" diye tepki gösterdikleri iddia edilirken; AKP İlçe Başkanı Ahmet Traş, Bilal Eker, Hayrettin Güngör ve Mahir Ünal’a kısaca AKP'nin önemli isimlerine çarşı esnaf ziyaretinde büyük tepki gösterildiği öne sürüldü.

Video görüntülerinde AKP İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli’nin Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’i kalabalığın içinden kolundan tutarak arabaya götürdüğü görülüyor.

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yüzde 52 oy ile AKP seçilmişti.