AKP'li Mahir Ünal, koronavirüse yakalandı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bugün yaptırdığı Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:19
AKP'li Mahir Ünal, koronavirüse yakalandı
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


AKP Mahir Ünal Covid-19
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