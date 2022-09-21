Parasını alamadığı için işyerini basmıştı: 'Palalı' saldırgan yakalandı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:34

Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta 20 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında; yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Abdullatif Elnahar, iddiaya göre patronu Ahmad Ajjan El Hadid’den maaşını istedi.

Patronundan olumsuz yanıt alınca işyerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra arkadaşlarını da yanına alarak, tekrar doğrama atölyesine geldi. Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i yaraladı. Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba ile oğlunu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli 4 kişi dün gece saatlerinde yakalandı. 2 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Abdullatif Elnahar ile Musa Hattab (22) bugün adliyeye sevk edildi. Elnahar'ın ifadesinde, "Ben eskiden orada çalışıyordum. İşyerine paramı istemeye gittim. Tartışma sonucu kavga çıktı" dediği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin atölyeyi bastığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.