Mahmut Tuncer'in oğlu, AKP MKYK üyesi oldu

Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 08.10.2023 - 11:02

AKP 4. Olağanüstü Kongresi'nde açıklanan MKYK listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Mehmet Umut Tuncer oldu.



Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu olan Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, AKP MKYK listesinde yer aldığını duyurdu.

Tuncer, paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uygun' görmesiyle MKYK listesine alındığını ifade etti.

Tuncer'in paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti’miz MKYK Üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşıyorum. Hep birlikte memleket aşkı şiirine yeni dizeler yazalım. Çünkü bu yolda “Aşkınan Koşan Yorulmaz…”

Mehmet Umut Tuncer, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yaparken Mayıs ayında yapılan seçimlerde AKP Aydın milletvekili adayı olmuştu. Ancak Tuncer, vekillik yarışını kazanamamıştı.

Umut Tuncer, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.