'Hiçbir şekilde demokrasi olmayacak' demişti: Taliban'dan İsmailağa ziyareti

24 Mayıs 2022 Salı, 16:16

Afganistan'da iktidarı ele geçiren şeriatçı Taliban yönetiminden bir isim, AKP'ye yakın İsmailağa cemaatine ziyarette bulundu.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre bu isim, Taliban yönetiminin 'Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü' olarak görev yapan Vahidullah Hâşimî oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü Vahidullah Hâşimî, İsmailağa Camii'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında, İsmailağa Camii İmam Hatibi Salih Topçu Hoca Efendi ve beraberindeki hocalarla istişareler gerçekleştirildi. Afganistan ve ülkemizdeki medrese faaliyetlerinin değerlendirildiği ziyarette, İslâm âleminin durumu ve geleceği müzakere edildi."

"DEMOKRASİ HİÇBİR ŞEKİLDE OLMAYACAK"

Vahidullah Haşimi, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkede uygulanacak yeni sistemi anlatırken “Hiçbir şekilde demokratik bir sistem olmayacak” demişti. “Hiçbir şekilde demokratik bir sistem olmayacak çünkü bunun ülkemizde herhangi bir temeli yok” iddiasında bulunan Haşimi, “Afganistan’da nasıl bir siyasi sistemi uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü bu açık. Bu şeriat kanunu ve o kadar” ifadelerini kullanmıştı.