MAK Araştırma'nın sahibi duyurdu: Zafer Partisi merkezli yeni ittifak geliyor!

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yeni bir ittifak kurulacağına ilişkin paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 08:19
MAK Araştırma'nın sahibi duyurdu: Zafer Partisi merkezli yeni ittifak geliyor!
Abone Ol google-news

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni bir ittifakın geldiğini duyurdu. Kulat, söz konusu ittifakın merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını yazarken diğer partilerin isimlerinden bahsetmedi.

Kulat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun."


MAK Araştırma Mehmet Ali Kulat Zafer Partisi Ümit Özdağ
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler