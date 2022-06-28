MAK Araştırma'nın sahibi duyurdu: Zafer Partisi merkezli yeni ittifak geliyor!
MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yeni bir ittifak kurulacağına ilişkin paylaşımda bulundu.
MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni bir ittifakın geldiğini duyurdu. Kulat, söz konusu ittifakın merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını yazarken diğer partilerin isimlerinden bahsetmedi.
Kulat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun."
Yeni bir ittifak geliyor. @zaferpartisi nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun.— Mehmet Ali Kulat (@malikulat) June 27, 2022
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