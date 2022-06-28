MAK Araştırma'nın sahibi duyurdu: Zafer Partisi merkezli yeni ittifak geliyor!

28 Haziran 2022 Salı, 08:19

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni bir ittifakın geldiğini duyurdu. Kulat, söz konusu ittifakın merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını yazarken diğer partilerin isimlerinden bahsetmedi.

Kulat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun."