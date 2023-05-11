MAK Başkanı: Muhalefetin işi son derece kolaylaştı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:00

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, ülke gündemine oturdu. İnce'nin kararının seçimlere olan etkisini Halk TV'ye değerlendiren MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim araştırmamıza göre seçim bıçak sırtı da olsa ilk turda bitiyordu zaten. 2-3 günlük zaman dilimi, Türkiye’de uzun bir zaman. Muhalefetin büyük bir fırsat yakaladığını görüyorum ama bu iş bitmiştir demek çok doğru değil. 5-6 gün öncesinin fotoğrafı üzerinden yaptığımız araştırmada zaten 50+1 yakalama noktasında muhalefet önde görünüyordu. Bunun üzerine Muharrem İnce faktörü de eklendi ve muhalefetin işi son derece kolaylaştı.”



