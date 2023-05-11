MAK Başkanı: Muhalefetin işi son derece kolaylaştı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı programda araştırmalarında ‘muhalefetin zaten yüzde 50’nin üzerini gördüğünü’, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle ‘işlerinin daha da kolaylaştığını’ aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:00
MAK Başkanı: Muhalefetin işi son derece kolaylaştı
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, ülke gündemine oturdu. İnce'nin kararının seçimlere olan etkisini Halk TV'ye değerlendiren MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim araştırmamıza göre seçim bıçak sırtı da olsa ilk turda bitiyordu zaten. 2-3 günlük zaman dilimi, Türkiye’de uzun bir zaman. Muhalefetin büyük bir fırsat yakaladığını görüyorum ama bu iş bitmiştir demek çok doğru değil. 5-6 gün öncesinin fotoğrafı üzerinden yaptığımız araştırmada zaten 50+1 yakalama noktasında muhalefet önde görünüyordu. Bunun üzerine Muharrem İnce faktörü de eklendi ve muhalefetin işi son derece kolaylaştı.”



Muharrem İnce MAK Danışmanlık ANKET

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