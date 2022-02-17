AKP’li başkan Özlü'nün şirket ‘saltanatı’: ‘Atatürk’ün heykellerini yıkarlar’ demişti…

17 Şubat 2022 Perşembe, 16:51

Kocaeli'nin Başiskele Belediye Başkanı AKP'li Yasin Özlü, AKP yerel yönetimler toplantısında skandal bir konuşmaya imza atmıştı.

Özlü, “Vallahi iyi ki Erdoğan gibi bir liderin izindeyiz. Ya CHP’li olsaydık, Allah korusun. Bakın Erdoğan öyle bir lider ki… Bu CHP’liler var ya bu CHP’liler, eğer Erdoğan gibi bir liderleri olsa Atatürk’ün bütün heykellerini yıkarlar. Paralardan Atatürk resmini kaldırırlar, giderler onun heykelini dikerler” ifadelerini kullanmıştı.

ÇİFTE BAŞKAN

Yasin Özlü’nün Başiskele Belediyesi'nin yan şirketi BAŞKENT A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı. Özlü, şirketten 5 bin TL maaş alıyor.

22 Temmuz günü BAŞKENT A.Ş.’nin şirketin başına geçen Başkan Yasin Özlü, 6 da yönetim kurulu üyesi belirledi.

AKP'Lİ ÜYELERDE YANINDA

Şirket yönetiminde AKP’li meclis üyeleri de var.

Şirketin yönetim kurulunda yer alan belediye meclis üyeleri şu şekilde:

Şakir Özkaraaslan, Sadullah Keleş, Nurettin Hoylan ve Numan Tonka.

Meclis üyeleri şirketten 2’şer bin TL alacak.

ÖNCE DANIŞMAN ŞİMDİ YARDIMCI

Şirketin yönetim kurulunda yer alan bir diğer isim ise söz konusu atamanın yapıldığı zaman Belediye Başkan Danışmanı olan Kadir Kandemir. Kandemir şu an Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

HUZUR HAKKINDA YÜZBİNLERCE TL

Şirketin aylık yönetim kurulu maaş masrafı ise 18 bin TL. Yıllık huzur hakkı masrafı 216 bin TL. 4 yıllık huzur hakkı yükü ise 864 bin TL