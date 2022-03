İzmir'de çirkin saldırı: Çocuk heykellerinin başını kopardı

29 Mart 2022 Salı, 10:00

İzmir'in Dikili ilçesinde 75. Yıl Parkın'da bulunan 'Yaşayan heykeller' saldırıya uğradı. Gece saatlerinde yürüyerek parka gelen bir şahıs, aniden çocuk heykellerinin başlarına tekme atma başladı. Şahıs heykellere tek tek zarar verdi. Saldırgan koparttığı başları denize atarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları saldırı anını an be an kaydetti.

Sabahı parka gelen yurttaşlar çocuk heykellerinin başlarına zarar verildiğini görünce şoke oldu. Dikili Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre saldırganın kimliği tespit edildi.

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlçemizi daha da güzelleştirmek için parklarımızı yaşayan heykellerle donatmaya devam ediyoruz. Ancak 75. Yıl Parkı’na koyduğumuz heykellere maalesef bir kez daha zarar verildi. Bizler “Birlikte Dikili” diyerek çıktığımız bu yolda ilçemizi geliştirmek, yenilemek, daha modern hale getirmek ve her açıdan çok daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bazı kişiler ısrarla bazı hizmetlere zarar vermeye devam etse de güzel işler yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Parklarımızdaki kameralar 7/24 aktif olarak çalışıyor. Bu zararı veren kişi tespit edilip hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.