Maltepe'deki dev miting sonrası dikkat çeken gelişme: Protokol kapısında silahlı 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 16:14

Güncelleme: 30.03.2025 - 17:32

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Mart'ta Maltepe'de düzenlediği mitingde protokol kapısında silahlı 2 şüphelinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, D.İ. (19) ve S.E. (25) adlı iki şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında; 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan, 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli D.İ. ve S.E. hakkında '5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet Kanunu' kapsamında toplamda 23 bin 954 lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

MAHMUT TANAL: ŞAHISLARLA HİÇBİR İLGİM YOK

Gelişme üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bir açıklama yaptı. Gözaltına alınan şahısların kendisinin koruması gibi davrandığı” ve bu durumdan benim haberdar olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atıldığını belirten Tanal, "Bu şahıslarla hiçbir ilgim yoktur. Benim herhangi bir korumam bulunmamaktadır. Bu tür mesnetsiz iddialarla ismimin böylesi bir olayla ilişkilendirilmesi kesinlikle kabul edilemez. Tertemiz sicilim ve kamuya açık siyasi yaşamım ortadadır. Bu yalan ve iftiralar, şahsıma yönelik planlı bir itibarsızlaştırma çabasıdır. Bu iddiaları ortaya atan ve yayanlarla ilgili yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.