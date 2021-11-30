Manisa'da simite ve ekmeğe zam

Manisa'da 200 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'ye yükseldi. Daha önce 1,5 TL'ye satılan simit ise 2,5 TL oldu.

ANKA
30 Kasım 2021 Salı, 16:33
Manisa'da simite ve ekmeğe zam
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Artan maliyetler, birçok gıda ürününde zamları da beraberinde getirdi.

Manisa'da da ekmeğe zam geldi. Manisa'da 1,75 TL'den satılan 200 gram ekmek, yeni fiyatıyla 2 TL oldu.

Zamlı fiyatların yakın zamanda fırın ve marketlere yansıması bekleniyor. Manisa’da daha önce 1,5 TL’ye satılan simit ise bugün itibariyle 2,5 TL'den satılmaya başlandı.


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