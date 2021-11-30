Manisa'da simite ve ekmeğe zam
Manisa'da 200 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'ye yükseldi. Daha önce 1,5 TL'ye satılan simit ise 2,5 TL oldu.
Artan maliyetler, birçok gıda ürününde zamları da beraberinde getirdi.
Manisa'da da ekmeğe zam geldi. Manisa'da 1,75 TL'den satılan 200 gram ekmek, yeni fiyatıyla 2 TL oldu.
Zamlı fiyatların yakın zamanda fırın ve marketlere yansıması bekleniyor. Manisa’da daha önce 1,5 TL’ye satılan simit ise bugün itibariyle 2,5 TL'den satılmaya başlandı.
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