Manisa'da simite ve ekmeğe zam

30 Kasım 2021 Salı, 16:33

Artan maliyetler, birçok gıda ürününde zamları da beraberinde getirdi.

Manisa'da da ekmeğe zam geldi. Manisa'da 1,75 TL'den satılan 200 gram ekmek, yeni fiyatıyla 2 TL oldu.

Zamlı fiyatların yakın zamanda fırın ve marketlere yansıması bekleniyor. Manisa’da daha önce 1,5 TL’ye satılan simit ise bugün itibariyle 2,5 TL'den satılmaya başlandı.