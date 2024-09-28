Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, hijyen ve temizlik desteği talebinde bulunan okulların ihtiyaçlarının karşılandığını duyurdu. Yavaş, “Ne yazık ki temizlik talebinde bulunan 265 okulumuzdan 106’sı çeşitli gerekçelerle talebini geri çekti” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada hijyen ve temizlik desteği talebinde bulunan okulların ihtiyaçlarının karşılanmaya başlandığını belirtti.
106 okulun taleplerinin geri çektiğini bildiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"‘Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek’ projemiz ile bizlere hijyen ve temizlik desteği talebinde bulunan okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. İlk günden itibaren, 10 bin 376 öğrencimizin eğitim gördüğü 22 okulumuza hijyen ve temizlik desteği sağlandı. Ancak, ne yazık ki temizlik talebinde bulunan 265 okulumuzdan 106’sı çeşitli gerekçelerle talebini geri çekti. Okul müdürlerimizden en önemli isteğimiz, evlatlarımızın temel ihtiyaçlarını göz ardı etmemeleridir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.”
‘Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek’ projemiz ile bizlere hijyen ve temizlik desteği talebinde bulunan okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 28, 2024
İlk günden itibaren, 10 bin 376 öğrencimizin eğitim gördüğü 22 okulumuzun hijyen ve temizlik desteği sağlandı. Ancak, ne yazık ki… pic.twitter.com/VYnCDhLmXS
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