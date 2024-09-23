Ordu'da caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı.
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y, gece saatlerinde Ünye-Akkuş-Niksar Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.
Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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