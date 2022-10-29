Mansur Yavaş: Başkenti dünya başkentleri ile yarışır hale getirmek en büyük borcumuzdur
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında; “Bize emanet edilen bu başkenti dünya başkentleri ile yarışır hale getirmek Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Atatürk Orman Çiftliği’nde “100. Yıla Doğru, Cumhuriyet Yolunda” programı düzenledi.
Programda, sanatçı Kenan Doğulu konser verdi. Doğulu, konserine; 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve İzmir Marşı ile başladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,“Bize emanet edilen bu başkenti dünya başkentleri ile yarışır hale getirmek Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur” dedi.
"ATATÜRK’E VE BU ÜLKEYİ BİZE VERENLERE EN BÜYÜK BORCUMUZDUR"
Yavaş, sahnede Kenan Doğulu ile birlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
- Burası çok önemli bir yer. Ayak bastığınız yerlerin hepsi, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile bir bataklık iken 20 bin dönümünün bağışlanması ve geri kalanının da bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün cebinden para verip, burayı satın alıp, Orman Çiftliği yapıp, Ankara halkına ülkemize hibe etmesi ile yapılmıştır. Ankara’nın ayak bastığınız her yeri; kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun merkezi olan Ankara’da ayak bastığımız her yerde Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının izi vardır. Dolayısıyla başkent, Anadolu’nun merkezi, kalbi olan başkentin ne olduğunu bilerek, onun değerini bilerek; bize emanet edilen bu başkenti dünya başkentleri ile yarışır hale getirmek Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur.
- Ne olursa olsun 100. yılını idrak edeceğimiz önümüzdeki yıl Cumhuriyet Bayramı’nda, ikinci yüzyıla girerken ebediyen yaşayacağıma kalpten inandığım Cumhuriyet’i, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği gençlere biz de güvenerek, Ankara’yı ve ülkeyi emanet ediyoruz. Ayrıca bu ülke için can veren tüm şehitlerimizin önünde de saygıyla eğiliyorum.
Kenan Doğulu ise “Laik, Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir Türk Gençliği için mottomuz belli, ‘yaparım bilirsin’ dedi ve konserine “Yaparım Bilirsin” şarkısı ile devam etti.
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