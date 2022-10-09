Mansur Yavaş: Buraya hesap vermeye geliyoruz

09 Ekim 2022 Pazar, 16:40

Ankara Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda şehri, Başkentlilerle birlikte yönetmeyi sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, cumartesi günü Başkentli muhtarlarla görüştü. Önce Ayaş’ta Ayaşlı ve Güdüllü muhtarlar ile bir araya gelen Yavaş, daha sonra Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nde on ikincisi düzenlenen “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programında Nallıhan ilçesi muhtarları ile buluştu.

“SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ”

Yavaş, ‘hesap vermek’ için toplantıları düzenlediklerini vurgulayarak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi ve ilgili daire başkanlarına yönlendirdi. Yavaş, kırsal bölgelerde hayata geçirilen desteklerle vatandaşların en iyi bildikleri işi yapmalarını istediklerini belirterek “Sonuna kadar destek olacağız” dedi.

Başkentlinin boşa harcanacak parası olmadığını da kaydeden Yavaş, hayali projelere para harcamak yerine Ankara’yı kalkındırmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.