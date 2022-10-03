Mansur Yavaş: Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız” açıklamasını yaptı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün gece öldürülen müzisyen Onur Şener için sanatçı dostlarının isteğiyle konser düzenleyeceklerini ve gelirini Şener’in ailesine bağışlayacaklarını duyurdu.
Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 3, 2022
Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız.
Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız. pic.twitter.com/XdFYsTwYON
Zorbalığın her zaman karşısında olacağını belirten Yavaş’ın, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:
“Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız.”
NE OLMUŞTU?
Ankara'da dün gece Ümitköy semtindeki Casetta isimli kafe pub’da müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü.
Gözaltındaki 5 kişiden üçü mahkeme tarafından tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol önlemi ile salıverildi. Tutuklanan İlker K., Ali G., Semih S.’nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.
Öldürülen müzisyen Onur Şener bugün Ankara’da Cebeci Mezarlığında toprağa verildi.
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