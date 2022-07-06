Ankapark ne zaman yapıldı? Ankapark maliyeti nedir? Ankapark nerede? Ankapark son durum ne? Ankapark oyuncakları? Ankapark ihale?

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı.

Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

ANKAPARK NEDİR?

Wonderland Eurasia ya da önceki adıyla Ankapark, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan ve 1,3 milyon m2 alan üzerine kurulan bir tema parktı.

ANKAPARK YAPIMINA NE ZAMAN BAŞLANDI?

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan parkın yapımına 2013'te başlandı. Ankapark, 20 Mart 2019'da Wonderland Eurasia adıyla ziyarete açıldı.

ANKAPARK MALİYETİ NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş atıl kalan Ankapark için yapılan harcamaların toplam tutarını 801 milyon 288 bin 824 dolar olarak açıklamıştı.

Dönemin güncel kuruna göre Ankapark’ın maliyeti 10 milyar 845 milyon 155 bin 768 TL’yi geçiyor.

ANKAPARK NE ZAMAN KAPANDI?

Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Şubat 2020'de park fiilen kapandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

ANKAPARK’IN İÇİNDE NE GİBİ OYUNCAKLAR VARDI?

Hayvanat bahçesi

Lazer-tag çadırı (5 Dönüm)

Jet Ski Coaster

240 adet dinozor maketi

Atari çadırı (10 Dönümlük)

Dinozor ormanı çadırı (10 Dönümlük)

Dinozor müzesi (5 Dönümlük)

Müzikli fıskiye

Dinozor restoranı ve sinema çadırı (5 Dönümlük)

Kışın yararlanılabilecek oyun alanı 2 Adet (10’Ar dönümlük )

Oyuncak çadırı (10 Dönümlük)

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ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ NE KADARDI?

Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz olarak belirlenmişti.

ANKAPARK NE KADAR ZAMAN FAALİYET GÖSTERDİ?

Sadece 8 ay kadar faaliyet gösteren Ankapark, kapandığı tarihten bugüne demir yığınlarıyla dolu bir dinozor mezarlığına dönüştü.

ANKAPARK NASIL KAPANDI?

Ankapark’ın inşaatı 2013 yılında Melih Gökçek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde tüm mantıklı karşıt gerekçelere rağmen bir şekilde başlamıştı. Danıştay’ın 2014 yılında parkın da içinde bulunduğu ana imar planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki inşaata devam edildi.

İdare mahkemeleri, açılan davalarda imar planlarına ilişkin yürütmeyi birçok kez durdurma kararları verirken, Büyükşehir Belediyesi, küçük değişiklikler yaparak yeni imar planlarıyla inşaatı sürdürdü. 2018 yılında yapılan ihalede parkın işletmesini GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu 26 yıllığına aldı. Ankapark, daha sonra 2019 yılında ziyarete açıldı. Ancak işletmeci şirketin borçlarından dolayı 2019 yılının Eylül ayında parkta haciz işlemi yapıldı.

Aralık ayında da parkın elektriği kesildi. Park, beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamaması nedeniyle 2020 yılının Şubat ayında kapandı.