Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi ziyaret edecek

Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:10

Güncelleme: 02.05.2025 - 16:10

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC'deki resmi temasları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."