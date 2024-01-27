Mansur Yavaş projelerini açıklıyor: ‘Ankara halkına hesap vermeye geldik’

Yayınlanma: 27.01.2024 - 20:55

Güncelleme: 27.01.2024 - 20:55

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimde yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Spor Salonu'nda ‘5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşuyor.

Görev süresinde yaptıkları ve devam eden projeleri anlatacaklarını söyleyen Yavaş, "Bugün buraya 5 yılımızı paylaşmaya, yaptığımız yapımını sürdüğümüz projeleri anlatmaya geldik. Bugün buraya Ankara halkına hesap vermeye geldik" ifadelerini kullandı.

“MASRAF OLMASIN DİYE SADECE TOPLU AÇILIŞLAR YAPTIK”

"Sevgili Ankaralılar, 5 yıl boyunca hiçbir fotoğrafımı meydanlarda görmediniz" diyen Yavaş, "Televizyonlara yılda bir veya iki kere, onda da sadece projelerimizi anlatmak için çıktık. Masraf olmasın halkın parası diye toplu açılışlar dışında hiçbir açılış yapmadık. Bu kentin kodlarından olan sevgi ve kardeşliği yeniden kazandırdık. Kimseyi farklı düşünüyor diye dışlamadık. Oy vermeyenlerle ilgili tek bir kötü sözümüz olmadı. Kimseyi kutuplaştırmadık. Kimseyle polemiğe girmedik. İşimize odaklandık, sadece ve sadece Ankara için çalıştık. Biz az konuştuk, çok çalıştık" ifadelerini kullandı.

“EN ÇILGIN PROJEMİZ GÜVEN DUYGUSU OLDU”

Yavaş, "Yönetim anlayışında büyük bir zihniyet değişimi gerçekleştirdik. Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışını hakim kıldık. Büyük projeler tamamladık, köprüler yaptık, yollar açtık, yeni tesisler kazandırdık ancak en büyük projemiz başkentte yarattığımız bereket, sağlık ve huzur ortamı oldu. En çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet, kardeşlik ve güven duygusu oldu" diye konuştu.

“İHALELERİMİZİ CANLI YAYINLADIK”

Kente pankartlar asarak projelerin maliyetlerini halkla paylaştıklarını hatırlatan Mansur Yavaş "Projeler yapmak elbette değerlidir ancak doğru proje yapmak, dürüst yapmak, şeffaf yapmak projeleri yapmaktan çok daha değerlidir. Bugüne kadar tam 4 binden fazla ihalemizi canlı olarak yayınladık. İnternet sitemizde tüm mali tablolarımızı ve Sayıştay raporlarımızı yayınlıyoruz. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Her fırsatta halka hesap veriyoruz. Böylece kırım oranları artıyor, halkın parası bereketleniyor, yandaşlara değil hak edene iş veriliyor. En değerlisi ise yıllarca Ankara halkına çok da matah bir şeymiş gibi, hatta muhafazakar kesime dayatılan 'Çalıyor ama çalışıyor' sözü artık kentin bağrından sökülüp atılmıştır" dedi.

AYRINTILAR GELECEK…