Mansur Yavaş duyurdu: İşte trafiği rahatlatacak proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatacak ve can güvenliğini önceleyen ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Keçiören Fatih Köprüsü'ndeki çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelemeye devam ediyoruz” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 19:43
Mansur Yavaş duyurdu: İşte trafiği rahatlatacak proje
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde akıcı, güvenilir ve konforlu bir ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Fatih Köprüsü’ndeki kronikleşen trafik probleminin önüne geçmek için yol genişletme protokolü imzalanmazsa alternatif tünel projesini uygulamaya hazır olduklarını belirterek bir paylaşımda bulundu.

“TRAFİĞE SON VERMEKTE KARARLIYIZ”

Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, “Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız. Bölgedeki 4 şeritli yol genişletme projemizin protokolü imzalanmazsa alternatif 2,5 kilometrelik tünel projemizi uygulamaya hazırız. Yıllardır göz ardı edilen, gereksiz görülen çalışmaları tamamlamaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelemeye devam ediyoruz” dedi.


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