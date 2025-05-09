Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
Saadet Partisi'nin X hesabından yapılan açıklama şu şekilde kaydedildi:
Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. pic.twitter.com/HnTVQwHlKn— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) May 9, 2025
Etiketler: #Mansur Yavaş #Mahmut Arıkan #görüştü
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...