Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 09.05.2025 - 18:31

Güncelleme: 09.05.2025 - 18:31

Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Saadet Partisi'nin X hesabından yapılan açıklama şu şekilde kaydedildi:

Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. pic.twitter.com/HnTVQwHlKn — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) May 9, 2025



