Amedspor maçı öncesi Ankaragücü'ne kırmızı-beyaz koreografi yasağı!
Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasında cumartesi günü kendi sahasında Amedspor'u konuk edecek. Küme düşme ve play-off yarışını etkileyen bu zorlu maç öncesi yaşanan gelişmeler iki kulüp arasındaki gerginliği giderek tırmandırıyor.
TFF 1. Lig'de son hafta maçları cumartesi günü yapılacak. Son hafta maçları öncesi Ankaragücü, 45 puanla 17. sırada ve küme düşme bölgesinde bulunuyor. Başkent temsilcisi, son hafta Amedspor'u yenerek diğer maçların sonucuna göre kümede kalma hesapları yapıyor.
Diyarbakır temsilcisi ise 57 puanla ve dokuzuncu sırada yer alıyor. Amedspor'un Ankaragücü karşısında kazanması durumunda ilk yediye kalıp Süper Lig için play-off oynama şansı bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyete ihtiyaç duyması ise maçın gerginliğini arttırıyor. Sosyal medyada da taraftarlar arasında polemikler yaşanıyor.
TÜRK BAYRAĞI ANKARA KALESİ'NDEN KALDIRILDI MI?
Bazı Ankaragücü taraftarları, Amedspor'un maç ile ilgili yaptığı paylaşımda Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının kaldırıldığını belirtti. Bunun üzerine Amedspor'dan açıklama geldi.
Diyarbakır takımının açıklamasında "Bayrağın, futbolcumuzun arkasında kalması tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklanmaktadır. Bu tür asılsız iddialara karşı yasal süreç başlatacağız" denildi.
KIRMIZI-BEYAZ KOREORAFİYE İZİN YOK İDDİASI
Ankara Kalesi tartışması devam ederken Ankaragücü'nün taraftar gruplarından Yenidoğan, maçta yapmak istedikleri kırmızı-beyaz koreografiye Ankara Valiliği'nin izin vermediğini sosyal medyadan duyurdu.
Yenidoğan'ın, "Tribün işin içinde, yönetim her zaman ki dışında" başlıklı bildirisi şöyle:
"Ankaragücü camiası olarak bu hafta sonu oynanacak maç öncesinde duruşumuzu en başından beri net bir şekilde ifade ettik: Küfür yok, taşkınlık yok, provokasyona gelmek yok.
Ancak ne yazık ki tribünlerimizde, kırmızı-beyaz renklerle tamamen milli değerlerimizi yücelten bir koreografi hazırlama talebimiz, Ankara İl Güvenlik Kurulu tarafından çeşitli bahanelerle reddedilmiştir. Sadece Türk bayrağını simgeleyen renklerden oluşan bir görselin ne gibi bir tehdit oluşturduğu hâlâ anlaşılamamıştır. Yönetimden ise tek bir ses bile yok. Öte yandan, rakip takımın sosyal medya paylaşımlarında Ankara'mıza ait bir görsel kullanılmış; ancak o görseldeki Türk bayrağı özellikle çıkarılmıştır. Bu tutum, yalnızca bize değil; başkentimize, bayrağımıza ve milletimize karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Ankaragücü tribünleri; Türk'ün bayrağını, değerlerini, başkentini ve şerefini savunur. Bugün bize yasaklanan kırmızı-beyaz kâğıtlar mı daha büyük bir tehlike yaratmaktadır, yoksa göz yumulup görmezden gelinen bu açık saygısızlık mı? Yetkililerden beklentimiz; herkese eşit mesafede duran, adil ve duyarlı bir yaklaşım sergilemeleridir. Biz, duruşumuzdan, kimliğimizden ve inandıklarımızdan asla ödün vermeyiz."
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