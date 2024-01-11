Deniz Zeyrek'ten 'Mansur Yavaş' iddiası: 'AKP'den teklif gitmiş'

Yerel seçimler için takvim işlemeye devam ederken gazeteci Deniz Zeyrek, AKP’lilerin Mansur Yavaş’ı partilerinden Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı yapmak için teklif getirdiğini öne sürdü. Zeyrek, Yavaş’ın bu öneriyi reddettiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:10
Deniz Zeyrek'ten 'Mansur Yavaş' iddiası: 'AKP'den teklif gitmiş'
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31 Mart Yerel Seçimleri için henüz adayını resmi bir şekilde açıklamayan AKP’nin CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın peşine düştüğü ileri sürüldü.

Sözcü TV’de konuşan Deniz Zeyrek, Yavaş’a AKP’den aday olması için teklif gittiğini ancak Yavaş’ın bu teklifi reddettiğini söyledi.

“KESİN YALANLAYACAKLAR…”

Zeyrek’in açıklaması şöyle:

“AK Partililer Mansur Yavaş’ı transfer etmek istemiş. ‘Bizim adayımız olun’ diye arka kapılardan… Şimdi biliyorum, yalanlayacaklar çünkü reddedilmiş bu öneri.  Ama böyle bir şey yaşanmış. Ak Partililer, Mansur Yavaş’ı Ak Parti belediye başkan adayı olarak görmek istemişler.”



Mansur Yavaş Deniz Zeyrek

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