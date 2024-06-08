Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:26
Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e fark atarak Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Böylelikle, Tarihi Kentler Birliği de AKP’den CHP’ye geçti.

İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ 

Sosyal medya hesabından Yavaş'ı tebrik eden İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"


Ankara Büyükşehir Belediyesi haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri Mansur Yavaş haberleri

İlgili Haberler

Mansur Yavaş’la sohbet...

Mansur Yavaş’la sohbet...
AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?

AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?
MetroPOLL Araştırma'dan 'en beğenilen siyasetçiler' anketi: İlk sırada Mansur Yavaş yer aldı

MetroPOLL Araştırma'dan 'en beğenilen siyasetçiler' anketi: İlk sırada Mansur Yavaş yer aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler