Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:26

Güncelleme: 08.06.2024 - 15:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e fark atarak Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Böylelikle, Tarihi Kentler Birliği de AKP’den CHP’ye geçti.

İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ

Sosyal medya hesabından Yavaş'ı tebrik eden İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"