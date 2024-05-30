Mansur Yavaş’la sohbet...

30 Mayıs 2024 Perşembe

31 Mart seçimlerinin ikinci ayı doluyor. CHP’nin yüzde 25’lik tavanı delip 40’a uzanmasının sonuçları siyasete adım adım yansıyor. Daha da yansıyacak.

Erdoğan’ın topluma yönelik, “Ekmek veremiyoruz, anayasa verelim” yaklaşımı, “Dört yıl seçimsiz Türkiye” söylemiyle örtüşmüyor. Olabilecek en uygun ortamı yaratıp, yeniden aday olmanın koşullarını oluşturup seçime gitmeyi hedefliyor.

Önümüzde üç seçenek var:

1- En güçlüsü CHP’nin yerel seçim iktidarını genele taşıması.

2- Erdoğan’ın AKP’yi evirip çevirip “değiştirdim” diyerek devam etmesi.

3- İki seçenek dışında başka bir oluşumun yükselmesi.

Bu sıralamayı yaptığımız ortamlarda, “AKP zaten bitti, CHP’den başka seçenek de yok” söylemi öne çıkıyor. Yeniden altını çizelim; en güçlü seçenek CHP’dir. Ancak bunun dışında başka bir gelişmenin olmayacağını mutlaklaştırmak, CHP’ye kötülük olur.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la çay içimi sohbet ettik. Yavaş, kamuoyunda çok prim yapabileceği gelişme olduğunda bile konuşmamayı yeğleyen bir kişi. Turgut Altınok AKP adayı olarak gösterildiğinde kendisini aramıştım. “Konuşmaya ayıracak vaktim yok” karşılığını vermişti. “Az laf çok iş diyorsunuz” tanımlamamız hoşuna gitmişti. Birkaç gün sonra Ankara caddelerine baktık ki o söz büyümüş!

Son sohbetimizde de siyasi değerlendirmelerden yana olmadığını vurguladı. Çaylar gelmeden üzüntüsünü paylaştı:

“Ankaragücü’nün küme düşmesi canımı sıktı. Böyle olmamalıydı.”

Rakibinin iki katı oy almasına, Çankaya’da yüzde 79’a uzanmasına, üç olan CHP’li ilçe belediye sayısının 16’ya çıkmasında rolü olmasına, belediye meclisinde tartışmasız çoğunluğu elde etmesine karşın Ankara seçimlerini şöyle yorumladı:

“Beş ilçe belediyesi daha alabilirdik. Kimi yerlerde önerdiğim kişiler seçilebileceğine inanmadı...”

AKP’li ilçe belediye başkanlarından üçü ziyaretine gelmiş, ötekileri de bekliyor.

Yavaş’ın günlük yaşamına bakılırsa tasarruf edebileceği bir şey yok. Belediyeye yemek dahil hiçbir kişisel fatura ödetmiyor. Uçak biletlerini kendisi alıyor.

Gazetecilerin de işi kolay değil. Son Anadolu gezisi cumaya denk gelmiş. Kentin en büyük camisini önermişler. “Giderken bir köy camisinde kılıp geçelim” demiş.

CHP’ye ilişkin başlıca iki arzusu şu:

1- İç bütünlüğünü korusun.

2- Her kesimden oy alabilme yapısını sürdürsün.

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Yazı aramızda; bu iki madde bizim de başlıca istemimiz. Yavaş’ı ziyaret nedenimiz de buna ilişkin yazdığımız kitabı paylaşmaktı.

Çevrem bana “Kitap fabrikası” diyor ama henüz daha 60. Mayıs ayı verimliydi. 59’uncusu Cumhuriyet Kitapları’ndan “Çanakkale Unutulmaz”! 2008’deki Anzak Türkleri’nin baskısı bitmişti. Çanakkale Savaşları’nın yüzde 10’u gün ışığına çıkmış. Yeni belgeler Atatürk’ün rolünün bilinenden fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bunu 10 Ağustos’ta kesin zaferi getiren Conkbayırı’nın yıldönümünde işlemek isterim.

60’ıncısı Halk Kitap’tan “Bak İşte Bahar Geldi”...

2023’te beklenen bahar, 2024’te geldi. Tarihin akışı değişti. Bu değerlendirmeyi bir zafer anlatımı olarak değil, CHP’nin üzerindeki büyük bir sorumluluk olarak paylaşıyoruz.

Bütün mesele şu:

CHP, tarihin akışındaki bu değişimi nasıl yönetecek?

Öncelikle bütün belediye başkanları bu sorunun birinci muhatabı imiş gibi davranmak zorunda.

Bunu bekliyoruz...

İstiyoruz...