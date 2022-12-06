Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Her iki isim de buluşmaya dair fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 16:58
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da buluştu.

Görüşmeyle ilgili Yavaş'tan ve İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

ABB VE İBB ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Yavaş şöyle dedi:

"Bugün Başkent’imizde, İstanbul’umuzun değerli başkanı @ekrem_imamoglu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek."

İmamoğlu da aynı mesajı Twitter'dan paylaştı:


Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ankara

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