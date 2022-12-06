Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi
ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Her iki isim de buluşmaya dair fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da buluştu.
Görüşmeyle ilgili Yavaş'tan ve İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.
ABB VE İBB ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU
Yavaş şöyle dedi:
"Bugün Başkent’imizde, İstanbul’umuzun değerli başkanı @ekrem_imamoglu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek."
Bugün Başkent’imizde, İstanbul’umuzun değerli başkanı @ekrem_imamoglu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 6, 2022
ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek. pic.twitter.com/bPdcxqj5h1
İmamoğlu da aynı mesajı Twitter'dan paylaştı:
Bugün Başkent’imizde, Ankara’mızın değerli başkanı @mansuryavas06 ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 6, 2022
ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek. pic.twitter.com/9i3PplA4Mw
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