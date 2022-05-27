Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Van’daki esnaf ziyaretleri sırasında bir araya geldi
İstanbul’daki CHP mitingi için buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın el sıkışmadığı iddia edilmişti. Ardından, CHP'li belediye başkanlarının Van'daki buluşmasında İmamoğlu ve Yavaş baş başa sohbet etti.
CHP'li belediye başkanları üç gün sürecek ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ için Van'a buluştu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulundukları Van’da esnaf ziyareti sırasında bir araya geldi.
İmamoğlu ve Yavaş, esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştı ve bir kafede kısa bir süre sohbet etti.
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