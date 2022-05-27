Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Van’daki esnaf ziyaretleri sırasında bir araya geldi

İstanbul’daki CHP mitingi için buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın el sıkışmadığı iddia edilmişti. Ardından, CHP'li belediye başkanlarının Van'daki buluşmasında İmamoğlu ve Yavaş baş başa sohbet etti.

ANKA
27 Mayıs 2022 Cuma, 22:30
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Van’daki esnaf ziyaretleri sırasında bir araya geldi
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CHP'li belediye başkanları üç gün sürecek ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ için Van'a buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulundukları Van’da esnaf ziyareti sırasında bir araya geldi.

İmamoğlu ve Yavaş, esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştı ve bir kafede kısa bir süre sohbet etti.


NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden miting öncesi buluşmalarda İmamoğlu’nun Yavaş’ın elini sıkmadığı görüntüleri içeren bir video paylaşıp aralarının kötü olduğunu iddia etmişti.

Video iktidara yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak dolaşıma sokulmuştu.

Bunun üzerinde belediyeye dair haber paylaşan İBB Haber isimli hesap üzerinden, iki başkanın aynı gün el sıkıştığı görüntüler paylaşılıp şunlar yazılmıştı: 

  • Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya’da buluştu ve mitinge birlikte gitti.

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ibb

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