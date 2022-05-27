Ekrem İmamoğlu 1 Haziran'da yargılanacağı davayı değerlendirdi: 'Yurdumuzun yargıç ve savcılarına güvenmek istiyorum'

27 Mayıs 2022 Cuma, 18:02

Türkiye'deki CHP'li belediye başkanları, Van'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez ilçe İpekyolu'ndaki Ulu Camisi'nde Vanlı yurttaşlarla birlikte cuma namazı kıldı. Namazın ardından İmamoğlu, kendisini bekleyen çok sayıda yurttaşa, "Sizleri çok seviyorum" diye seslendi.

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 1 Haziran’da hakkında açılan bir davanın duruşmasının yapılacağının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

“Memleketin her insanı mahkemelerden, yargıçlardan hukuk bekler. Ben de son anına kadar hukuk bekleyeceğim. Bugüne kadar verilen hukuksuz tüm kararları kınıyorum. Ama yanı sıra ben hâlâ bu memleketin, bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Umut ederim doğru karar verirler. Çünkü hukuk herkese lazım olacak. Herkese lazım. O karar vericilere bile lazım olacak. Onun için doğru karar vermelerini umuyorum.”

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

“Evet çok acı. İşte bu hukuksuz kararlar veriliyor. Hukuksuz yere içeride hapis yatanlar var. Sayın Kaftancıoğlu bunlardan birisi. Ama dediğim gibi biz son anına kadar yine de hukuka uygun, adil bir karar bekliyoruz. İnşallah."

KÜRT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYU YANITLADI

İmamoğlu, bir esnaf ziyaretinde gazetecinin “Kürt sorununun” çözümüne ilişkin sorusuna; “Bizim savunduğumuz demokratik bir ülke olmak. Genel Başkanımız da ifade ediyor. İkinci yüzyıla giderken Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasi ile taçlandırmak. Bu kavram üzerinden biz de süreci çok önemsiyoruz. Yerel yönetimlerde buna dönük adımlar atmak için üstün gayretler gösteriyoruz. Bunlar muhtemeldir ki o altılı masada konuşuluyor ve konuşulacaktır. Haklısınız toplum sabırsızlıkla neler alacağını, bu güzel ittifakı, bu bir araya gelişin topluma neler vereceğini duymak istiyor. Zamanı geldiğinde bu beklentileri karşılayacak en üstün demokratik uygulamaları açıklayacaklardır” diye yanıt verdi.