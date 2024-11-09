Mansur Yavaş'tan '10 Kasım' mesajı: 'O, sadece bir devletin kurucusu değil...'

Yayınlanma: 09.11.2024 - 11:46

Güncelleme: 09.11.2024 - 11:46

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümü nedeniyle bir anma mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e, onun ideallerine ve fikirlerine sahip çıkarak, bu kutlu mirası geleceğe taşımak en büyük görevimizdir” ifadelerine yer verdi.

"O, SADECE BİR DEVLETİN KURUCUSU DEĞİL..."

Başkan Yavaş’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce, milletimize büyük bir vizyon ve kararlılıkla Cumhuriyet’i emanet etti. O, sadece bir devletin kurucusu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, bir özgürlük kahramanıdır. Başkent Ankara, bu kutlu mücadelenin kalbi, azim ve inançla yazılan zaferin adresidir."

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

"Kurtuluş Savaşı’nın her anında, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun ateşi burada yanmıştır. Ankara, bu toprakların ve Cumhuriyet’in ışığı olmaya devam edecek, Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü doğrultusunda modern, çağdaş ve güçlü bir başkent olarak yoluna devam edecektir. Bizler de bu mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin 101. yılını daha güçlü bir Türkiye ile taçlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır."

"MİRASINI GELECEĞE TAŞIMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e, onun ideallerine ve fikirlerine sahip çıkarak, bu kutlu mirası geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bizlere miras bıraktığı bu Cumhuriyet, sonsuza kadar var olacaktır.”