Mansur Yavaş'tan belediye personeline yüzde 62 zam: En düşük işçi maaşı 44 bin 199 lira oldu!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:18

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:18

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve 4 yetkili sendika arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

2025-2028 yıllarını kapsayan TİS’e göre; belediye personeline ilk yıl için yüzde 62 oranında zam yapılırken en düşük personel maaşı 44 bin 199 lira oldu.

Yavaş, ilerleyen süreçte belediyenin durumuna bağlı olarak TİS’i yeniden gözden geçirmeyi taahhüt ettiklerini ifade ederek, “Bütün personelimizin aldığı maaşı hak edecek şekilde çalışması ve verebileceğimiz imkânların en üst seviyede verilmesini arzu ediyoruz. 6. yıla girdik bu her zaman prensibimiz olmuştur. Bu prensibimiz de aynen devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"SİLKME ADI ALTINDA YÜKLÜ KESİNTİLER YAPILDI"

İmza töreninde yaptığı konuşmada belediye personelinin maaşlarına yapılacak zam oranını merak ettiklerini bildiğini dile getiren ABB Başkanı Yavaş, “Belediyelerimiz gelirlerinde son zamanlarda bildiğiniz gibi silkeleme adı altında yüklü kesintiler yapıldı. Dolayısıyla bir yandan bunları ödemek bir yandan da hem Ankara halkına hizmet edip hem de ailemiz dediğimiz siz değerli personelimize uygun bir maaş vermek çabalarıyla bugüne kadar geldik. Gönlüm hep şunu ister; elbette iktidarın eleştirdiğimiz zamları karşısında çok çok daha fazlasını yapmak. Biz de imkânlarımızı zorlayarak bir ortak kanaate vardık sendika başkanlarımızla” diye konuştu.

"EN DÜŞÜK PERSONEL MAAŞI 44 BİN 199 LİRA OLDU"

İmzalanan TİS ile bayram ikramiyesini 48 günden 56 güne çıkardıklarını kaydeden Yavaş, EGO biniş kartının 55’ini personele 55 binişini de ailesinin kullanımına açtıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yıllık izinde kesilen yemek parasını personele izin harçlığı olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, silah tazminatları, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal haklar yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 liradan gelir vergi istisnasının tavanı olan 240 lira, aylık brüt 6 bin 240 liraya çıkarılmıştır. Gıda yardımı bin 972 liradan 4 bin liraya çıkarılarak Başkent Marketlerimizde gıda çeki olarak kullanılabilecek. En düşük işçi maaşımız bayram ikramiyesi dahil yüzde 62, bayram ikramiyesi hariç yüzde 58. Böylelikle asgari ortalamada yüzde 45, azamide yüzde 58, ağırlıklı ortalamada ise yüzde 50 zam yapılmış oldu.

Şu anda En düşük personel maaşı 44 bin 199 lira oldu. Bunun yanında yine yüksek mühendislerin, otobüs sürücülerinin ve ağır vasıta sürücülerinin en az maaşları da bundan daha yüksek. Ağır vasıta 50 bin 600 lira, otobüs sürücüsü 52 bin 800 lira, mühendisimiz 63 bin 72 lira alacak. En düşük işçimizde biraz önce söylediğim gibi 44 bin 199 lira cebine para geçecek. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

"VEREBİLECEĞİMİZ İMKANLARIN EN ÜST SEVİYEDE VERİLMESİNİ ARZU EDIYORUZ"

Ekonomik şartlar el verdikçe personel maaşlarında iyileştirmeler yapılacağını ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

“Belediye gelirlerinin yüzde 80’inden fazlası toplanan vergilerden direkt geliyor. Dolayısıyla hükümetin de vergi toplamadaki zorluğunu görüyoruz. Ancak orada da bir yapılanma yapılır. Her şey normale dönerse, inşallah, önümüzdeki zamanlarda tekrar gözden de geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Durumumuza ve belediyenin durumuna hep birlikte bakacağız.

Eğer gerçekten daha destek olabileceğimiz bir durum varsa tekrar gözden geçireceğiz. Çünkü bütün personelimizin aldığı maaşı hak edecek şekilde çalışmasını ve verebileceğimiz imkanların en üst seviyede verilmesini arzu ediyoruz. Altıncı yıla girdik bu her zaman prensibimiz olmuştur. Bu prensibimiz de aynen devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun."