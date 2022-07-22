Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı

22 Temmuz 2022 Cuma, 22:10

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Ankapark ile ilgili kendisine yönelttiği eleştirilere cevap verdi.

Kurum, 3 yıldır mevcut belediyenin parkı 'çürümeye bıraktığını' iddia etmiş ve "Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz” ifadesini kullanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef almıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN JET YANIT

Kurum’un bu eleştirilerine sosyal medyadan cevap veren Yavaş, “Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark’ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz” dedi.

Sn. Bakan,

Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir.



Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de https://t.co/7XjsJgC0Bt üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz. https://t.co/pnqqtzemoI — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 22, 2022

ANKAPARK SAVUNMASINA GİRMİŞTİ

Bakan Kurum, bugün katıldığı temel atma töreninde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ve önceki gün basın mensuplarına açılan Ankapark ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef almıştı.

Kurum, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark'ın atıl kalmış görüntülerini yayınlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" demişti.

ANKARA HALKI KARAR VERECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme tarafından devralınan ANKAPARK'ın son halini kamuoyuyla paylaştı ANKAPARK'ın kapılarını basına açan Yavaş, 801 milyon dolara mal olan tema park ile 6 adet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2 adet metro ve Ankara'nın tüm altyapı yatırımının yapılabileceğini açıkladı. Kamu zararına neden olan sorumluların savcılığa verildiğini de söyleyen Yavaş, “Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinin kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Bir kuruşun boşa gitmemesi için çalışacağız. En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların” dedi.