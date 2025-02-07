Mansur Yavaş'tan çarpıcı adaylık çıkışı: 'Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız...'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:58

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:56

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen Asgari Ücretlilere Destek Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gerçek gündeminin açlık ve yoksulluk olduğunu vurgulayan Yavaş, Aç gezen insanların, soğuktan titreyen insanların sorunlarına çare olunmalı. Eğer iktidar bu insanlara destek olamıyorsa CHP'li belediyeler bunu yapar. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÜLKENİN ASIL GÜNDEMİ BUDUR"

"İş başına geldiğimizden beri insan onuruna yakışan şekilde desteklerimizi sürdürdük. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun 'Annemin parası yok, beni hastaneye götürmeyen' çığlığı ülkenin her yerinden duyuluyor. Eğer iktidar bu çocuklara destek olamıyorsa CHP'li belediyeler bunu yapar. Bu çığlık milyonlarca insanın çığlığıydı. Bu ülkenin asıl gündemi budur. Açlık ve yoksulluk. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"65 BİN EMEKLİYE 875 BİN TL DESTEK"

Ortalama 20 bin vatandaşa günlük 90 bin ekmek temin ediyoruz. Bunlar hiçbir geliri olmayanlar. Bütün yardımlarımız şeffaf ve web sitemizde düzenli olarak güncelleniyor. Yaş almış emeklilerimizin evi kirada, başka işte çalışma imkanları yok. Emekliler normalde çocuklarına torunlarına hediye almak ister. Bırakın hediyeyi evdeki ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 65 bin emekliye 875 bin TL destek verdik.

"İKTİDARIN BECERİKSİZLİĞİNİ SEYRETMEYECEĞİZ"

En azından iktidarın verdiğinden daha fazla destek veriyoruz. İktidarın bu beceriksizliğini seyretmeyeceğiz. İnsanların evlerinde açlıktan ölmesini, soğuktan donmasını seyretmeyeceğiz. Emekli maaşlarına, asgari ücrete yapılan zamlar insanları muhtaç duruma düşürüyor. Biz asgari ücretlilere ulaşımda kolaylık sağlıyoruz. Su indirimi yapıyoruz. Kantin desteğini, kırtasiye desteğini de aynı şekilde sağlıyoruz.

"YARGININ İKTİDARIN SOPASI GİBİ HAREKET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Öyle gündemler var ki, son birkaç aydır yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlarda haklı olarak bunlar konuşuyor ama iktidar belki bunun konuşulmasını istiyor. Televizyonlarda Ege'deki depremlerin, Suriye'nin, Trump'ın Gazze açıklamalarının konuşulduğunu görüyor musunuz?

'ADAYLIK' YANITI

5 sene boyunca 'aday kim olacak' diye konuşuldu. Televizyonda 'kim aday olsun?' diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır.

Biz dar gelirlilerimizin, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Elimizin uzanmayacağı yerler mutlaka olacaktır. Sizi bu yoksulluğa mahkum edenleri lütfen unutmayın. Bu destekleri iktidar bizi silkelemesine rağmen yapıyoruz."