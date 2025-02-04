Dikkat çeken ‘adaylık’ kulisi… CHP’nin adaylık sürecinde ‘Mansur Yavaş’ ayrıntısı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:45

Güncelleme: 04.02.2025 - 09:59

Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte muhalefet partileri ‘erken seçim’ çağrılarına devam ediyor.

CHP’nin adayı merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayında partinin adayının 'ön seçim' ile belirleneceğini bilgisini paylaştı. Küçükkaya'nın paylaştığı ‘adaylık’ kulisi şu şekilde:

"İMAMOĞLU'NA YÖNELİK BİR FIRTINA VAR"

"Diyorlar ki 'İmamoğlu'na yönelik bir fırtına var. Bunu önlememiz lazım. Biz seçimin 2025 yılında yapılmasını istiyoruz.' 3 ayrı kaynağa 'Siz şu kararı verdiniz mi' dedim. 'Ön seçim yapacak mısınız?’ dedim. 'Evet' dediler.

“BUNU ŞİMDİ UYGUN GÖRMÜYOR”

Yine CHP'den başka bir isimle mesajlaştım. ‘Mansur bey ön seçime girmeyecek’ diyor. Benim edindiğim izlenim de öyle. Benim Özel'in ‘A takımından’ görüştüğüm bir isim de diyor ki ‘Mansur bey ön seçime girmeyecek’. Yani şimdi yapılırsa. Erken yapılırsa. Ama dün ne diyordu. Bunu şimdi uygun görmüyor. Ama 'gün ola harman ola' demişti ya. Seçim ne zaman yapılacak. Seçim 2027 gibi yapılacak. O zaman için ben varım diyor. Kapıyı kapatmıyor.

“BİR AN ÖNCE ADAYI AÇIKLAMAK İSTİYORUZ”

Çıkış ve çözüm yolu olarak Mutlaka İmamoğlu'nun da, Mansur Yavaş'ın da Özgür Bey’in de gönülden içinden olacağı bir yönteme ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Adayınız yoksa erken seçim talebiniz inandırıcı olmuyor. O yüzden bir an evvel adayı açıklamak istiyoruz diyorlar.”