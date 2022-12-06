Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt: Altılı Masa ne derse ona uyacağız
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen 'cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt verdi. Yavaş, "Altılı Masa'nın görevi, biz o ne derse ona uyacağız" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede gençlerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir öğrencinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna Yavaş'ın, "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum" demesinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı.
Yavaş, şu ifadeleri kullandı:"Ankara halkı bizi Ankara için seçti. Hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse, biliyorsunuz bu, Altılı Masa'nın görevi. Biz, o ne derse ona uyacağız."
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