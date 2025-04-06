Mansur Yavaş'tan erken seçim çağrısı: 'Bu hukuksuzluğun mağduriyetini bütün Türk milleti çekiyor'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 19:28

Güncelleme: 06.04.2025 - 19:28

CHP, 21’inci Olağanüstü Kongresi’nin ardından ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mitingte yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan yoksulluğun sebebinin hukuksuzluk olduğunu vurguladı ve güzel günlere erişmenin yolunun hukuk ve bağımsız yargıdan geçtiğini kaydetti.

Yavaş, şunları söyledi:

''Bugün 21’inci Olağanüstü Kurultayı topladık ve burada Genel Başkanımız Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Kurultayın Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün çektiğimiz bu sıkıntılar, çabucak yaptığımız bu olağanüstü kurultayın tek bir sebebi var: Ülkemizde yaşadığımız hukuksuzluk. Bu hukuksuzluğun mağduriyetini, ceremesini bütün Türk milleti çekiyor. Bütün dünyada gıda fiyatları ucuzlarken, Türkiye’de gıdaya erişim zorlaşıyor. Bütün dünyada enerji, doğal gaz fiyatı ucuzlarken, Türkiye’de tam tersine evde kullandığımız enerjiye yüzde 25 zam geldi. Hukuksuzluk her yerimizi zedeliyor. Bir an evvel demokrasi ve hukukun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun da yolu öncelikle erken seçimdir. Erken seçim olduktan sonra yeniden Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine dönerek, denge-denetleme ağının da hukukun üstünlüğünün de bağımsız yargı vasıtasıyla o güzel günlere birlikte erişeceğiz.

"ÖNCE HAPSE ATIYORSUNUZ SONRA DELİL ARIYORSUNUZ"

Emeklilerin aldığı maaşı görüyorsunuz, bunlarla geçinme imkanı hiç yok ama görmezden geliniyor. Genel Başkan, öğrencilerin talebi üzerine bir günlük boykot ilan etti. Bunun üzerine sayın bakanların hepsini marketerde gördük. Sayın bakanlarımız, bırakın marketleri, lütfen pazara çıkın. Pazarda vatandaş size ne diyor onu görün. Bağımsız yargı ve adalet istiyoruz. Bizler belediye başkanları, siyasiler olarak hiçbirimiz yargılanmaktan korkmuyoruz ama neden tutuklu yargılıyorsunuz? Önce hapse atıyorsunuz, sonra delil arıyorsunuz. Böyle hukuk olur mu? Sayın Ekrem İmamoğlu içeride, önce diploma iptal ediliyor sonrasında da 20 araç polisle evinden alınıp tutuklanıyor. Sanki terörist yakalar gibi... Bunların hepsi gözdağı vermek için. Ekrem Başkan’ı, seçilmiş belediye başkanlarımızı, Mahir Polat’ı serbest bırakın. Ümit Özdağ diyor ki 'beni yargılayın ya da serbest bırakın.'

"HUKUK VE DOMOKRASİ YOKSA EKMEK YOK, FAKİRLİK VAR DEMEKTİR"

Özellikle 301 genç, 2’si tahliye oldu. 299 genç bayramda ailesinin yanında olmayı istemez miydi? Anne babalar çocuklarına sarılıp onları koklamak istemez miydi? Hukuken bunların, varsa suçları -ki bana göre anayasal haklarını kullandılar- ceza alsalar bile yatarı yok. Niye tutuyorsunuz? Hukuk herkese lazım. Hukuk ve demokrasi yoksa, ekmek yok, fakirlik var demektir. Bütün yaşananların sebebi ise hukuksuzluklardır. Yapılacak erken seçimle birlikte Ekrem Başkan da dışarıda onlarla yarışacak şekilde göreceğiz. Suçlamaları gördük, tamamı çöp. Ya serbest bırakın kendisini savunsun ya da TRT’de açık yargılayın varsa suçu bütün millet görsün, hodri meydan! Daha ne diyecek? Her şey çok güzel olacak.''