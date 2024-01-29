Mansur Yavaş'tan esnafa ziyaret: Mağduriyet oluşmaması için tüm imkanları seferber ettik

Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:48

Güncelleme: 29.01.2024 - 18:48

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Minibüsçüler Odası, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ANKESOB) ziyaret etti.

Yavaş, ziyaretlerdeki konuşmalarında esnafla iyi bir iletişim kurduklarını, 5 yıl boyunca karşılıklı dayanışma ile bugünlere geldiklerini belirtti.

Seçimden önce "Ben bir esnaf çocuğuyum, esnafımızın yanında olacağız" dediğini hatırlatan Yavaş, otobüs ve dolmuş esnafının mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini, desteklerle yurttaşların da EGO'yu daha ucuz kullandığını aktardı.

Salgın döneminde ellerinden geldiğince esnafın ayakta kalması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Otobüsçülere destek oluyoruz, dolmuşçulara da destek verelim dedik. Amacımız siz zarar etmeyin, vatandaş da ucuz binsin. EGO'dan sübvanse ettiğimiz rakam 6,5 milyar lirayı buldu. Zam yapmak kolay ama bu sefer vatandaş binemiyor. İki tarafı da düşüneceğiz, ne esnaf zarar etsin ne de vatandaş mağdur olsun. Kanunun belirlediği 65 yaş üstüne de uymak zorundayız. Ankara'daki taşımacılığın yüzde 40'ı bizde. Dolmuşçuların mağduriyetini biliyorum, birçok durakta dolmuş çalışmıyor. Biz önerilere açığız."