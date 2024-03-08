Mansur Yavaş'tan 'gizemli afiş' tepkisi: 'Belli ki bir şeyler planlıyorlar...'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bursa ve Ankara’da bazı matbaalarda bilgileri dışında görselinin yer aldığı afiş ve bayrak basılmasıyla ilgili "Biz her seçim provokasyon yapılmasına alıştık artık. Belli ki bir şeyle planlanıyor. Ortaya çıkınca inşallah sizlerle paylaşırız” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:15
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın İletişim Ofisi’nden “Bursa ve Ankara’da bazı matbaalarda bilgimiz ve kurumsal kimliğimiz dışında görselimizin yer aldığı bayraklar asıldığı bilgisi edinilmiştir” açıklaması yapılmıştı.

Mansur Yavaş, bugün Çamlıdere Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. 

"BELLİ Kİ BİR ŞEYLER PLANLANIYOR"

Yavaş, şunları söyledi:

"Biz bastırmadığımıza göre bir başkası neden yüklü miktarda afişi, bezi, bayrağı bastırır bilmiyorum. Haber aldık bunu da özellikle duyurduk. Biz her seçim provokasyon yapılmasına alıştık artık. Belli ki bir şeyle planlanıyor. Ortaya çıkınca inşallah sizlerle paylaşırız.

Bizim olmayacağımız yerlerde sanki bunları asacak veya üzerine bir şey yazacaklar bilmiyorum, olunca görürüz. Ama bu saatten sonra sökmez artık bunlar."


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