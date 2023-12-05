Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'ret' kararı üzerine ilk açıklama

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:34

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı yerel seçimde "iş birliği" teklifi İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda reddedildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada "GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Karar oy çokluğuyla alındı. Tartışmaya kapalı" dedi.

YAVAŞ: SAYGI DUYUYORUZ

Siyaset gündeminin ilk sırasına yerleşen bu gelişme üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da bir açıklama geldi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’a konuşan Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil işbirliği yapalım" teklifini reddetmişti. Oylamada, 35 GİK üyesi üye hayır oyu kullanırken 14 üye ise evet oyu kullanmıştı.



