İYİ Parti: Baş rakip CHP
İYİ Parti, Özgür Özel’in ciddi önerisi üzerine CHP ile işbirliği yapıp yapmayacağını görüştü, Demir Leydi kararlılığını sürdürdü. Fakat yönetimde güçlü bir işbirliği yanlısı insanın da bulunduğu anlaşıldı. En son Bilge Yılmaz da karardan önce işbirliği dedi.
Geçen hafta Halk TV’deki Kırmızı Çizgi’de Gözde Şeker ile sohbette, hayır kararının büyük olasılık olduğunu söylemiştim. O gerçekleşti. Tersi sürpriz olurdu. Kapılar sadece şubatta kamuoyu yoklamalarının Meral Hanım’ı dibe vurduracak sonuçlar gelirse, seçmen isteği üzerine kısmi bir işbirliğinin kapısı aralanabilir. Aralanmazsa, 1 Nisan’a İYİ Parti ve Meral Hanım’ı büyük ama bekleyen sürpriz gerçekleşir. Şapka taktığını görmedim, yoksa askıdan alır gider derdim.
İYİ Partili seçmenin AKP’ye büyük kentleri geri kazanma fırsatını vereceğini mi sanıyorlar? Evet öyle bir halüsinasyon var. En az yarısı Meral Hanım’ın talimatını dinlemeyecektir. Yoksa muhalifliği mi kalır!
Meral Hanım’ın baş rakibinin AKP olduğunu sanan yanılır.
Rakip CHP! Eğer büyük illeri CHP kaybederse... CHP’nin kendi alt sınıra düşeceğini, eşitleneceklerini ve buradan CHP seçmeni devrişip bir no’lu muhalefet partisi olabileceklerini düşünüyor.
Eğer siyaseti böyle okuyor ve kurguluyorsa, yandı gülüm keten helva!
CHP baş rakip
Meral Hanım, ittifakta masayı devirdiğinde de aynı hayali görmüştü. Çekilirse CHP kazanamaz, Kemal Bey cumhurbaşkanı olamaz, kendisi ve İYİ Parti güç toplar ve ana muhalefet partisi olurdu!
Aslında bunun için epey uğraştı, başardı da! Seçimleri kaybedenin aynı zamanda kendisi olduğunu unutarak ve hiçbir bedel ödemeyeceğini düşünerek her şeyi CHP’nin sırtına yüklemişti.
Şimdi aynı politikayı sürdürüyor...
Herkes için derin hayal kırıklığı veya kendisi için en derin hayal kırıklığı seçenekleri masada. Bu politikayı Saray önerse bu kadarını başaramayabilirdi!
Zafer Partisi fırsat kolluyor
Tam bu gelişmeler sürecinde Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, “Bırak CHP’yi gel ortak yerel seçimlere girelim” önerisinde bulundu.
Bir de dün anket açıklamış: Biz yüzde 6.5, İYİ Parti %7.5.
MAK Danışmanlık sormuş: Yüzde 43 İstanbullu, İmamoğlu’na oy veririz demiş.
Ümit Özdağ ile işbirliğine yanaşır mı bilemem. Sanki hayır.
Ümit Özdağ iki hafta önce de en büyük hatam dediği Meral Hanım’la bu kez işbirliğine yanaşıyor.
Politika böyle bir şey, kendisini için büyüme olanağı gördü bu işbirliğinde Ümit Bey.
Kemal Bey ile yaptığı gizli protokol ve ittifaka katılması, partisine iki üç puan oy getirmiş olabilir mi? Daha az bile olsa, partisinin görünürlüğünü artırdı.
Meral Hanım’la bir işbirliği ile yine konuşulan parti ve lider olacak, yeni bir fırsat penceresi daha görüyor burada.
Akıllı politikacı.
Özel’in şansı daha çok
Şimdi CHP’lilere düşen, çok akıllı politikalarla, İYİ Parti seçmenini kazanmak.
Meral Hanım’ın CHP seçmenini çekmesi ne kadar zorsa, Özgür Özel’in İYİ Partili seçmenin bir kısmını kazanması o kadar kolay.
Bunun için ince ve iyi bir strateji kurgulamak yeterli...
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