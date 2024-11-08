Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' açıklaması: 'Belediye Meclisimizde paylaşacağız'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 15:05

Güncelleme: 08.11.2024 - 15:06

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde gündem olan konser harcamaları ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yavaş, tartışma yaratan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser bütçeleri hakkında soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

19 MAYIS DA DAHİL EDİLDİ

Yavaş yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır" dedi.

Yavaş, harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.

"RAKAMLAR, ORGANİZASYONLARIN TOPLAM MALİYETİNİ YANSITMAKTADIR"

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşma zamanı gelmiştir. Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. İktidar partisinin etkinlikleriyle karşılaştırmalı giderleri tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz.

Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır. Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız."

"VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOK"

Yavaş, "Ankaralılar müsterih olsun verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Önceki dönemde yapılan bu organizasyonlara ne kadar para ödendiğini duyunca oldukça şaşıracağınızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) mor ve ötesi grubuna, 19 Mayıs konserlerinde 71 milyon TL ödeme yaptığı iddia edilmişti. Belediye de grup da söz konusu iddiayı yalanladı.

Öte yandan yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konseri için de yüksek meblağ faturası sosyal medyada gündem olmuştu. Mansur Yavaş'ın talimatıyla konuyla ilgili teftiş başlatılmıştı.