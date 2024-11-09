Mansur Yavaş'tan 'MİT soruşturması' iddiası hakkında dilekçe

Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:47

Güncelleme: 09.11.2024 - 17:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "MİT'in içine saraydan birilerinin, 'Aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş durumdayım" dedi.

Özel'in açıklaması sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın da, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

DİLEKÇE VERDİ

Yaşanan iddialar sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2021'de de "aynı teşebbüse geçmişlerdi" diyerek konu ile ilgili dilekçe verdiğini açıkladı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız bu açıklamayı, bir saniye, Sayın Genel Başkanımız bu açıklamayı yaptıktan sonra dün yanlış hatırlamıyorsam MİT Başkanı böyle bir şeyin olamayacağını, kurumsal olarak böyle bir görev tanımlarının olmadığını söylediler. Ancak ben Ankara Adliyesi'nde böyle bir çalışmanın olduğunu haber verdim. 2021'de de aynı teşebbüse geçmişlerdi. O zaman da bir dilekçeyle sormuştum, cevap vermemişlerdi. Yeni bir dilekçe verdim. Nedir, böyle bir çalışma var mıdır? Varsa aslı nedir? Nereden icap etmiştir diye."