Mansur Yavaş'tan yeni çağrı: Adres bu kez farklı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 20.30’da Ankara’da CHP İl Başkanlığı önünde buluşma olacağını açıkladı.

Mansur Yavaş'tan yeni çağrı: Adres bu kez farklı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunan 90 kişinin gözaltına alınmasına karşı yürütülen eylemler üçüncü gününde de devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurttaşları Saraçhane'ye çağırırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da saat 20.30'da, Ankara Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.


Etiketler: #Ankara #Mansur Yavaş #çağrı

İlgili Haberler

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bir arada çok güçlüsünüz...'

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bir arada çok güçlüsünüz...'
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yapan iki kişi için tutuklama talebi

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yapan iki kişi için tutuklama talebi
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden 'İmamoğlu' protestosu: 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi!'

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden 'İmamoğlu' protestosu: 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler