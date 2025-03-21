Mansur Yavaş'tan yeni çağrı: Adres bu kez farklı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:37

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunan 90 kişinin gözaltına alınmasına karşı yürütülen eylemler üçüncü gününde de devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurttaşları Saraçhane'ye çağırırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da saat 20.30'da, Ankara Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.