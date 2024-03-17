Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:28

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:28

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, Irak'taki Barzani yönetimine yakın Rudaw TV’ye konuk oldu.

Türk, AKP’yle görüşmeler konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ahmet Türk, AKP’yle anlaşma iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Bir daha kayyım atanmayacağına dair bize bir söz verilmedi. Aramızda herhangi bir anlaşma ya da sözleşme yok. Ancak şunu görüyoruz; AKP bu politikayla yürüyemez, gün geçtikçe kaybediyorlar. Politikalarını yeniden gözden geçirmek, değiştirmek zorunda kalıyorlar. Kürt halkına düşmanlık yaparak bu siyaseti devam ettirirlerse kaybederler. Bu nedenle yeni bir siyasetin ortaya çıkmasını umuyoruz. Doğrusu Kürt halkı kucaklanmalı. Kürt halkına düşman gözü ile bakarsanız Türkiye ne demokrasiye ulaşabilir, ne de ekonomik olarak da kalkınamaz. Orta Doğu ve uluslararası alanda da etkisini gün gittikçe kaybeder.”

“AKP’yle görüşüyor musunuz?” sorusuna ise Türk’ün yanıtı şu oldu:

“Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz, onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Ama Erdoğan’la resmi görüşmemiz yok.”

Kimlerle görüştükleri sorusunu Türk, “İsim veremem, bu doğru olmaz” diye cevapladı.

ERDOĞAN’LA BİR ARAYA GELEBİLİRLER Mİ?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Türk, “MHP ile ittifakları olduğu müddetçe de bu gündeme gelmez. Ancak MHP’den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. (MHP ile ittifak) Bu onlar için de ağır bir yük olmaya başladı. Türk halkı da bu politikadan rahatız” değerlendirmesinde bulundu.

“CHP DERİN DEVLETİ İKNA EDEMEZ”

Türk, daha önce bir söyleşide CHP'nin istese de Kürt sorununu çözebilecek bir güce sahip olmadığını belirtmişti.

Bununla birlikte eski HDP milletvekili Leyla Zana’nın yeni bir ‘çözüm süreci’ için Erdoğan’a çağrısını değerlendiren Türk, şunları kaydetti:

“Biz bu ülkede diyalog ve barış istiyoruz. Silahlı çatışmanın sorunu çözmeyeceğini zaten söylemiştik. Buluşarak Kürt sorununu demokrasi safında çözebiliriz. Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog gerekiyor. Bunu herkesle yapmak istiyoruz. Davamız, talebimiz barıştır. Arzumuz halkların kardeşliğidir.

Ama şunu söylüyoruz CHP yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez çünkü. Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler, kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler. CHP istese de bütün devleti, derin devleti ikna edemez. Bunun için bu değerlendirmeyi yaptım. Sadece Erdoğan çözebilir veya çözer demedim o gücü var dedim. Ama bugün Kürtlere en çok zulmeden de Erdoğan’dır. 2028’e kadar da yetki elinde.”