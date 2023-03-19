HKP'den Erdoğan'a: Asrın diplomasızı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 00:54

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 00:56

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başvurduğu takdirde cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edilmemesi için YSK'ye başvuruda bulunmuştu.

HKP'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Erdoğan'a diploma göndermesi yapıldı.

Anayasa'nın 101'inci maddesi hatırlatılan görsele "ABD emperyalizmi gururla sunar: Asrın diplomasızı... Tayyip Erdoğan'ın yüksekokul diploması yoktur. Şu ana kadar attığı tüm imzalar, aldığı tüm kararlar yok hükmündedir, çöp hükmündedir. RTE, diplomasızlığından dolayı CB adayı olamaz!" notu düşüldü.